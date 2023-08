DFB-Frauen mit Hagel für verletzte Rauch - Oberdorf dabei

Nach dem überraschenden 1:0 Marokkos gegen Südkorea am Nachmittag (Ortszeit) in Adelaide kann sich das deutsche Team mit einem Erfolg gegen Kolumbien schon vor der letzten Vorrunden-Begegnung fürs Achtelfinale qualifizieren. Zum Abschluss der Gruppe H geht es für die DFB-Frauen am Donnerstag in Brisbane gegen Südkorea.