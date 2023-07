DFB-Frauen vor Kolumbien gewarnt: „Bälle nicht lange halten“

Die deutsche Auswahl trifft nach der Auftaktpartie am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko dann im zweiten Gruppenspiel am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte schon mehrfach vor der körperlichen Spielweise des Südamerika-Vizemeisters gewarnt - zuletzt bei der 2:3-Niederlage der Vize-Europameisterinnen gegen WM-Außenseiter Sambia in Fürth.