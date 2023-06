DFB-Kapitänin Popp: „Ich möchte den Titel holen“

Das erste Gruppenspiel steht für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko an (10.30 Uhr MESZ/ZDF), ehe es dann gegen Kolumbien und Südkorea geht. Ein erster Härtetest ist am Samstag das Duell gegen Vietnam in Offenbach (18.15 Uhr/ZDF). Das Spiel wolle man „voll angehen und gewinnen“, sagte Popp, die durch Siege „ein gewisses Selbstbewusstsein“ entwickeln will.