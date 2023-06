DFB-Spannungsfelder zum 1000er-Jubiläum

Der DFB hätte es einfacher haben können. Ein Spiel gegen einen namhaften Gegner am Verbandssitz in Frankfurt oder am Gründungsort Leipzig wäre möglich und dem Ereignis angemessen gewesen. Brasilien, zum Beispiel, spielt seine Juni-Tests in Europa gegen Guinea und den Senegal. DFB-Premierengegner Schweiz spielt, wie die Ukraine, auch erst am folgenden Freitag wieder in der EM-Qualifikation.