DFB-Team trainiert wieder ohne Leipzig-Duo

Torwart Marc-André ter Stegen und Abwehrspieler Thilo Kehrer wurden am Freitag als Nachzügler im DFB-Quartier erwartet. Sie dürften am Samstag erstmals mit dem DFB-Team trainieren. Flick lässt in den Übungseinheiten das Spielsystem mit Dreierkette einstudieren, das er in den EM-Tests am Montag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Ukraine sowie den weiteren Partien gegen Polen und Kolumbien ausprobieren möchte. „Die Flexibilität in den Spielsystemen kann uns guttun“, kommentierte der Leipziger Lukas Klostermann.