DFB verlängert Vertrag von Voss-Tecklenburg bis 2025

Der DFB klärte damit die wichtigste Personalfrage bei den Frauen vor den nächsten Länderspielen am Karfreitag in Sittard gegen die Niederlande und am kommenden Dienstag in Nürnberg gegen Brasilien. „Das waren gute Gespräche, das beziehe ich ausdrücklich auf das Fachliche. Aber was mir auch sehr wichtig ist, ist das Menschliche. Ich habe gespürt, dass das ein sehr vertrautes Verhältnis geworden ist in den letzten Wochen“, sagte Neuendorf. Auch Carlson bleibt bis 2025, sie ist eine langjährige Vertraute Voss-Tecklenburgs. Die Gastgeber der EM 2025 gibt die UEFA an diesem Dienstag bekannt.