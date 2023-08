DFB zwischen Anspruch und Wirklichkeit: „Ganz bitter“

Wie Ende 2022 in Katar bei den Männern traf das Aus der Frauen den Verband unvermittelt. Die K.-o.-Runde war fest eingeplant, mehr noch als bei der männlichen DFB-Auswahl sogar die Teilnahme am Finale. „Ich saß auf gepackten Koffern, wir waren fest davon ausgegangen, dass wir das Achtelfinale erreichen“, sagte Neuendorf. „Das ist jetzt leider nicht so, das ist sehr enttäuscht und ganz bitter. Und das ist, ehrlich gesagt, auch nicht unser Anspruch.“