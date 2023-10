DFL: Fußball muss attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben

Die zentrale Frage lautet: Wie kann die DFL in einem immer härter werdenden Konkurrenzkampf und sich rasant verändernden Markt die bestmöglichen wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für den Profifußball schaffen. „Wir befinden uns in einer wegweisenden Phase. Die Clubvertreter in den Gremien und wir als Geschäftsführung sind uns einig, dass eine Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells notwendig ist“, verkündete Merkel.