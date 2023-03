Di Salvo lobt DFB-Sportdirektor Völler: „Tut uns sehr gut“

Völler hatte zu Beginn der Länderspielwoche bei einer gemeinsamen Pressekonferenz die Nähe zwischen Nationalteam und U21 betont. Beide Teams trainieren in dieser Woche gemeinsam auf dem DFB-Campus in Frankfurt, am Dienstag gab es einen gemeinsamen Teamabend. „Es ist schon immer ein absoluter Kindheitstraum, in der A-Nationalmannschaft zu spielen“, sagte U21-Nationalspieler Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg. „Man schaut zu einigen Nationalspielern auf und kann das gar nicht so richtig glauben, wenn man auf einmal zusammen am Tisch sitzt.“