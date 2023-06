Doppelspitze: „Weltklasse“-Havertz und Torgarant Füllkrug

Völler gerät förmlich ins Schwärmen, wenn er über „de Kai“ redet. „Er ist nicht nur ein überragender Zehner, so haben wir ihn in Leverkusen ja groß gemacht. Er kann auch über die Außen kommen und auf der Acht spielen. Und aus Mangel an großen Mittelstürmern weltweit ist er im Moment auch ein gefragter Neuner.“ Und das bei Flick an der Seite von Füllkrug.