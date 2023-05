Dortmund im Ausnahmezustand - Bayern droht Wachablösung

Die Sehnsucht nach einem Titel in Dortmund ist riesig. Mindestens 200.000 Fans werden im Falle eines Erfolgs zum am Pfingstsonntag geplanten Autokorso rund um den kultigen Borsigplatz erwartet. In den Hotels der Stadt gab es schon zu Wochenbeginn nur noch vereinzelt ein Bett - zu horrenden Preisen von 700 Euro und mehr. Selbst nahezu unmöblierte Wohnungen am Borsigplatz kosten tausend Euro pro Nacht.