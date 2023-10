Dortmunder Nationalspieler im Privat-Jet zurück aus den USA

Die Partie findet in der Nacht zum kommenden Mittwoch um 2.00 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia statt. Damit soll die Chance auf einen Einsatz der vier BVB-Profis im zeitnahen Bundesligaspiel der Borussia am darauffolgenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) daheim gegen Werder Bremen erhöht werden.