Drittliga-Clubs erhalten höchste Erlöse seit Gründung

Neu in der 3. Liga ist der vierte Offizielle. „Ich begrüße den Schritt sehr und freue mich, dass die Liga und die Clubs sich für diesen Schritt ausgesprochen haben“, sagte Ex-Referee Florian Meyer als Leiter der Drittliga-Schiedsrichter. Auch an neue Anstoßzeiten müssen sich die Fans gewöhnen: Gespielt wird nun auch am späteren Samstagnachmittag (16.30 Uhr) sowie am Sonntagabend (19.30 Uhr). Der bei Fans unbeliebte Termin am Montagabend wurde abgeschafft.