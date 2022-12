„Ein Witz!“: Frust über Schiedsrichter wächst

Die teils heftige Kritik der Portugiesen am Unparteiischen passt gewissermaßen ins Bild dieses WM-Wochenendes. Erst hatten die Niederlande und Argentinien in ihrem umkämpften Duell einen Rekord an Gelben Karten aufgestellt: 15 Verwarnungen für Spieler beider Teams hatte es nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Opta zuvor noch bei keinem Spiel in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften gegeben. Trotz des Halbfinal-Einzugs beschwerte sich Superstar Lionel Messi am Ende ebenfalls über die schwache Leistung des Referees. Auch an der Spielleitung des Brasilianers Wilson Sampaio beim 2:1-Sieg Frankreichs gegen England gab es Kritik. „Ein Witz!“ sei dieser, twitterte der englische Ex-Profi Gary Neville.