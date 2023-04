Einer wie Guardiola: Alonso hebt Bayer auf höheres Niveau

Und sollte Guardiola mit Manchester City nach dem 3:0 im Hinspiel der Champions League tatsächlich den FC Bayern ausschalten, würde er eine Steilvorlage dafür liefern, dass Alonso mit Bayer in der Europa League die letzte Europapokal-Hoffnung der Bundesliga ist. So, wie sich sowohl der Trainer als auch seine Mannschaft unter ihm entwickelt haben, erscheint der Titel im zweitgrößten Europacup keine Utopie. Im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Union-Berlin-Schreck Union Saint-Gilloise - „eine top, top Mannschaft“ - ist Bayer jedenfalls Favorit.