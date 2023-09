Elf Schalke-Trainer in fünf Jahren: Auch Reis muss gehen

Auf das schwierige Spiel am Freitag beim SC Paderborn (18.30 Uhr/Sky) soll Interimstrainer Matthias Kreutzer den Tabellen-16. im Verbund mit Co-Trainer Mike Büskens vorbereiten. Da die Suche nach einem Reis-Nachfolger erst jetzt beginnt und noch kein neuer Coach in Sicht ist, ist es denkbar, dass das Duo auch noch am 8. Oktober gegen Mit-Absteiger Hertha BSC verantwortlich ist. „Wir haben keine Zeit zu verschenken, wir haben zwei elementar wichtige Spiele vor der Brust - Paderborn und Berlin“, sagte Sportdirektor André Hechelmann zum ungewöhnlichen Zeitpunkt der Trennung.