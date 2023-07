EM-Hoffnung? Kölns Selke ist „das Thema zu weit weg“

„Das Thema ist zu weit weg“, sagte der Angreifer im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Österreich der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin sehr froh, wie es bisher beim FC gelaufen ist. Ich bin in einer Mannschaft, in der meine Stärken zur Geltung kommen“, sagte der 28-Jährige, der im Januar von Hertha BSC nach Köln gewechselt war. In erster Linie gehe es ihm nun darum, die guten Eindrücke vom Ende der vergangenen Saison zu bestätigen.