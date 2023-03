Emotionaler Abend für Kuntz - Gedenkminute und Debatten

Zuvor hatten sich bewegende Szenen in der einem grünen Krokodil ähnelnden Arena zugetragen. Die Fans zeigten eine riesige Choreografie mit der Türkei-Karte und den betroffenen Gebieten, um der zehntausenden Opfer zu gedenken. Die Spieler sangen besonders laut und inbrünstig bei der Nationalhymne mit. Unmittelbar vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute. Bei den Erdbeben am 6. Februar sind allein in der Türkei mehr als 50.000 Menschen getötet worden, rund zwei Millionen leben laut Regierungsangaben in Zelten.