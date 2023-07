England gewinnt U21-Europameisterschaft

In einem packenden Endspiel verhängte Schiedsrichter Espen Eskas aus Norwegen in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für Spanien. Doch der für Sporting Braga stürmende Abel Ruiz scheiterte an James Trafford von Manchester City. Die beiden Nachschüsse fanden auch nicht den Weg ins Tor. Anschließend sahen Englands Morgan Gibbs White und Spaniens Antonio Blanco jeweils die Gelb-Rote Karte nach einer Rangelei.