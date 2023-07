England und Spanien im Finale der U21-EM

Morgan Gibbs-White verschoss für die Young Lions zwar in der 17. Minute einen Foulelfmeter, brachte sein Team aber dann in der 42. Minute in Führung. Für das vorentscheidende zweite Tor sorgte Cole Palmer in der 63. Minute. Nach minutenlangem Videobeweis wegen einer angeblichen Abseitsstellung zählte der Treffer doch. Kurz vor Ende stellte der eingewechselte Cameron Archer (90.) in Batumi den Endstand her.