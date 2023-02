Erstaunliche Trendwende: BVB entdeckt vermisste Tugenden

Bei aller Freude über sein Traumtor war der als Sohn türkischer Eltern in Frankfurt am Main geborene Mittelfeldspieler jedoch schon kurz nach dem Schlusspfiff mit seinen Gedanken ganz woanders. Nach seinem Treffer küsste er den Trauerflor, den alle Profis zum Gedenken an die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien trugen. „Es war für mich heute nicht einfach“, sagte Can. „Ich habe viel von Freunden gehört, bei denen die Familien betroffen sind. Ich bete, dass der Zustand sich verbessert.“