Ex-Coach Kuntz traut deutscher U21 viel zu: „Titel ist drin“

Die deutsche U21 hatte sich als Titelverteidiger souverän für das Turnier in Georgien und Rumänien im Juni und Juli qualifiziert. Gegner in der Vorrunde sind dann England, Israel und Tschechien. Vorher testet die Mannschaft am Freitag in Frankfurt gegen Japan (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) und am Dienstag in Rumänien (18.15 Uhr MESZ/ProSieben Maxx). „Ich bin mit Toni und dem Team in regelmäßigem Kontakt“, berichtete Kuntz, der mit der U21 zwischen 2016 und 2021 dreimal das EM-Finale erreicht und zweimal den Titel geholt hatte. Di Salvo hatte in dieser Zeit als Co-Trainer zum Team von Kuntz gehört.