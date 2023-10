Ex-DFB-Direktor Bierhoff verteidigt USA-Reise

Bierhoff nimmt derzeit an der sogenannten Leadership-Reise von 26 deutschen Fußball-Managern und Funktionären des DFB teil und besuchte dabei auch die Nationalmannschaft bei deren Training in Foxborough. Am Samstag wird der 55-Jährige auch beim Testspiel der DFB-Auswahl in Hartford gegen die USA im Stadion sein. Vor zehn Monaten hatte Bierhoff seinen Posten beim DFB nach dem desaströsen WM-Abschneiden in Katar räumen müssen.