Ex-Dortmunder Bellingham bei Real „zehnmal besser“

In Almería erzielte der Engländer die ersten beiden Treffer (19. Minute und 60.) für sein Team, das dritte Tor des Brasilianers Vinícius Júnior (73.) bereitete Bellingham vor. „Das Wichtigste ist, dass ich gut spiele und meinen Beitrag leiste“, sagte Bellingham, der an der Seite des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger und des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos spielt. „Ich freue mich, ein Tor zu schießen und der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen, aber ich muss an jedem Bereich meines Spiels arbeiten.“