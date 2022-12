Ex-Fußballer und Trainer Mihajlovic an Leukämie gestorben

Mit dem Sieg im Europapokal der Landesmeister 1991 mit Roter Stern Belgrad feierte Mihajlovic schon früh in seiner Karriere den größten Vereinserfolg. Ein Jahr später wechselte er in die Serie A, wo er für den AS Rom, Sampdoria Genua, Lazio Rom und Inter Mailand auflief. Er galt stets als physischer und ruppiger Gegenspieler, außerdem war er ein sehr gefährlicher Freistoßschütze. In jenen Jahren gewann er unter anderem den Europapokal der Pokalsieger mit 1999 mit Lazio und wurde je einmal Meister mit den Hauptstädtern (2000) und Inter (2006). Im Anschluss an jene Saison beendete er seine aktive Karriere.