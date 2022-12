Ex-Manager Calmund traut Bayer einen Europacup-Platz zu

Beim rheinischen Rivalen 1. FC Köln, der in der Tabelle nur einen Punkt und einen Platz hinter Leverkusen steht, sei die Lage dagegen „viel gefährlicher“, meinte Calmund. „Wenn alles normal läuft, landet der FC am Ende zwischen Platz 10 und 15. Ein Spaziergang wird es allerdings nicht. Die ersten drei Spiele gegen Bremen, bei den Bayern und auf Schalke haben es direkt in sich.“