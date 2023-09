Experte zu Voss-Tecklenburg: „Arbeitsrecht gilt für DFB“

Voss-Tecklenburg, die nach dem WM-Debakel in der Kritik steht, fehlt bei den Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen Dänemark und am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum gegen Island. Der Deutsche Fußball-Bund hatte am 8. September mitgeteilt, dass die 55-Jährige wegen einer Erkrankung nicht auf der Bank sitzen und von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten werde. Der Vertrag Voss-Tecklenburgs läuft bis 2025.