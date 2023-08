FA: Wiegman als Trainerin der englischen Fußballer möglich

Die Niederländerin Wiegman spielt mit Englands Fußballerinnen am Sonntag (12:00 Uhr MESZ/ZDF) in Sydney gegen Spanien um den Titel bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Ihr Vertrag beim Verband läuft bis 2025. Für die Männer ist seit 2016 Ex-Nationalspieler Southgate (Vertrag bis 2024) verantwortlich.