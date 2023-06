Fanvertreter nach Final-Chaos: Richtige Schlüsse gezogen

Vor dem diesjährigen Endspiel zwischen Manchester City und Inter Mailand am Samstag in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) will die UEFA ihre Lektion aus den Geschehnissen von 2022 gelernt haben, wird dafür sogar von Fans gelobt. Ein anderes Problem dieser internationalen Saison hat die Europäische Fußball-Union dagegen noch nicht gelöst.