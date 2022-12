FC-Angreifer Uth fällt weitere drei Monate aus

„Das tut uns extrem weh. Mark ist in der Offensive ein Spieler, der die Qualität trägt“, sagte Keller weiter. Der Vertrag des 31-Jährigen in Köln läuft zwar am Saisonende aus, aber Keller betonte: „Wir möchten ganz klar, dass Mark weiter für uns spielt. Auch, wenn er diese Saison leider nicht so helfen konnte, wie das alle wollten.“