FC Arsenal baut Tabellenführung mit Derbysieg aus

Ein Eigentor von Spurs-Keeper Hugo Lloris (14. Minute) und ein Treffer von Martin Ödegaard (36.) genügten Arsenal in dem giftigen Duell zum Auswärtssieg. Erst in der zweiten Hälfte kam Tottenham besser ins Spiel und übte vor allem in der Schlussviertelstunde viel Druck auf die Gäste aus. Zu einem Treffer reichte es für Harry Kane und Co. aber nicht.