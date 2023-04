FC Bayern mit Asien-Tour und Trainingslager am Tegernsee

In der japanischen Hauptstadt finden am 26. und 29. Juli zwei Spiele im Nationalstadion statt. Der Gegner am 29. Juli ist Kawasaki Frontale, der Gegner der Auftaktpartie wird wie die zweite Station dieser Fernreise mit einem dritten Spiel noch bekannt gegeben. Der FC Bayern ist zum ersten Mal seit dem Jahr 2008 wieder mit seinem Profiteam in Japan zu Gast. Im vergangenen Jahr waren die Münchner mit ihrer Sommer-Tour in den USA in Washington und Green Bay unterwegs.