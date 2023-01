FC Bayern verhandelt mit Choupo-Moting - Hoeneß lobt Kane

Der FC Bayern gibt Spielern jenseits der 30 in der Regel nur noch Einjahresverträge. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kann sich in Choupo-Motings Fall aber vorstellen, dass der Verein dem Angreifer mit der Laufzeit entgegenkommt. „Man ist mit der Leistung von dem Burschen sehr zufrieden und es gibt Gespräche, die nicht so einfach sind“, sagte Hoeneß dem TV-Sender Sport1, verwies aber darauf, nicht mehr ins operative Geschäft eingebunden zu sein.