FC Chelsea: Trainer Potter freigestellt

Der 47-jährige Potter war erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zum FC Chelsea gekommen. Die „Blues“ hatten am Samstag in der Premier League mit 0:2 gegen Aston Villa verloren und belegen in der Tabelle lediglich Platz elf. In diesem Jahr hat Chelsea lediglich drei von zwölf Premier-League-Spielen gewonnen.