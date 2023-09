FCK gewinnt Traditionsduell - Dämpfer für Schalke und Hertha

Düsseldorf (dpa) - . Großer Jubel in Kaiserslautern, Kiel und Magdeburg, Enttäuschung beim 1. FC Nürnberg, bei Hertha BSC und dem FC Schalke 04. Nürnberg unterlag am Abend 1:3 (1:3) beim 1. FC Kaiserslautern, die beiden Bundesliga-Absteiger verlieren in der 2. Fußball-Bundesliga frühzeitig die Spitzenplätze aus den Augen.