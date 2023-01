FIFA bittet um Schweigeminute bei Fußball-Partien für Pelé

Bereits vor dem FIFA-Schreiben hatten unter anderem die drei großen europäischen Ligen in England, Italien und Spanien beschlossen, Pelé am aktuellen Spieltag mit Gedenkminuten zu würdigen. In der Premier League gibt es bis zum Sonntag vor dem Anpfiff der Partien je eine Minute lang Applaus zu Ehren des Brasilianers. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in São Paulo gestorben.