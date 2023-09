FIFA: Clubs geben so viel Geld wie nie für Transfers aus

An der Spitze der Transferaktivitäten liegen die Clubs aus England. Dort wurden insgesamt 1,98 Milliarden Euro (1,85 Milliarden Euro) ausgegeben, dahinter folgen Saudi-Arabien (875,4 Millionen US-Dollar/818 Millionen Euro), Frankreich (859,7/803,3), Deutschland (762,4/712,4) und Italien (711/664,4). Bei den Einnahmen lag erstmals Deutschland an der Spitze. 1,11 Milliarden US-Dollar (1,04 Milliarden Euro) wurden von den Clubs eingenommen. Es war das erste Mal, dass in diesem Zeitraum in einem Land die Marke von einer Milliarde US-Dollar geknackt wurde.