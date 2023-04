Fischer: „Lauter werden, heißt nicht, dass es besser wird“

Die Berliner haben in ihren letzten drei Partien jeweils in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt. Zwei der Spiele gewann der Tabellendritte der Bundesliga trotzdem, in Frankfurt gab es im Pokal ein 0:2. „Es gilt, weiterhin zu versuchen, von Beginn an bereit zu sein. Hätte ich ein Medikament, bekämen es die Spieler. Old school wäre, man sollte die Spieler bestrafen“, sagte der 57-Jährige. Darauf setzt er aber offensichtlich nicht. Mittelfeldspieler Janik Haberer sagte über Fischer: „Er ist immer sehr sachlich, bezogen auf das Spiel.“