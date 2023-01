Fischer würde Derby bei Hertha-Abstieg vermissen

Dabei gehen die Eisernen nicht nur wegen der zurückliegenden vier Siege nacheinander - drei in der Meisterschaft, einer im DFB-Pokal - als klarer Favorit in die stets brisante Berliner Begegnung. Mit 33 Punkten spielte Union die beste Halbserie seit dem Aufstieg 2019. Die ersten beiden Partien in diesem Jahr gewann die Mannschaft von Urs Fischer, und personell steht dem 56 Jahre alten Schweizer praktisch alles zur Verfügung.