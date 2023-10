Fleiß und Sprüche: Nagelsmann lobt Assistent Wagner

Hartford (dpa) - . Sandro Wagner hat seinem neuen Chef Julian Nagelsmann eine Sache voraus - nämlich ein Länderspiel an der Seitenlinie bei der Fußball-Nationalmannschaft. Gegen Frankreich attestierte der 35-Jährige dem Interimscoach Rudi Völler beim 2:1 in Dortmund im September. In den ersten Tagen in Amerika hat Ex-Nationalstürmer Wagner, der bei der TSG Hoffenheim Nagelsmanns Spieler war, nun beim neuen Bundestrainer Nagelsmann ordentlich Eindruck hinterlassen.