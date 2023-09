Flicks brisante Kimmich-Variante im DFB-Versteckspiel

Kimmich steht auch in dieser Woche - neben Flick - im Zentrum der Debatten. Er wollte - sozusagen als Klassensprecher der vermeintlich goldenen 1995er-Generation um Goretzka, Gnabry, Süle - eine Ära in der Nationalmannschaft prägen. Bislang steht die Generation Kimmich jedoch für die WM-Flops 2018 und 2022 sowie das frühe EM-Aus vor zwei Jahren. An Kimmich als Stammkraft rütteln allerdings weder Flick noch Tuchel. Der Bayern-Coach nennt Kimmich gerne „unseren Strategen, der alles machen will und alles kann“. Aber es läge nicht in „Kimmichs DNA, ein rein defensiver Sechser zu sein“. Dieser sollte ihm als Hilfe dienen.