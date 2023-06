Flicks Süle-Rüge und Völlers Ansage

Schließlich muss er mit der Nationalelf bei der Heim-EM in zwölf Monaten liefern - und am besten auch schon auf dem Weg dahin. Flick will „ergebnisorientierter werden“ und „mit Blick auf die EM jetzt auch eine gewisse personelle Stabilität“ schaffen, wie er im FAZ-Interview ankündigte. Im Teamhotel erwartete er am Mittwoch Spieler, die teilweise aus einem Kurzurlaub anreisten, zum Teil im Titelglück wie die Münchner Meister und die Leipziger Pokalsieger um Timo Werner, aber eben auch frustriert wie das Dortmunder Quartett um Emre Can und Julian Brandt nach der dramatisch verpassten Meisterschaft.