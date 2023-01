Frankfurt neuer Zweiter - Köln deklassiert Werder

Am Abend nahmen die Kölner den SV Werder regelrecht auseinander. Bereits zur Pause stand es 5:1. Linton Maina (9. Minute), Steffen Tigges (15./21.), Ellyes Skhiri (30.) und Denis Huseinbašić (36.) trafen im 1712. Bundesligaspiel der Kölner zur schnellsten 5:0-Führung der Clubgeschichte. Niclas Füllkrug (38.) war für Werder erfolgreich. In Hälfte zwei stellten Skhiri (54.) und Bremens Marco Friedl (76./Eigentor) den Endstand her.