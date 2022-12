Frankreich wirft England raus - Kane vergibt Strafstoß

England hingegen reist nach dem verlorenen EM-Finale in Wembley im Vorjahr wie schon so oft früher als gewollt ab. Den letzten Titel bei einem großen Turnier gewannen die Three Lions 1966 im Finale gegen Deutschland, das noch in schwarz-weiß übertragen wurde. „„Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Es hätte so und so ausgehen können. Wir hatten die mentale Stärke. Wir haben alles gegeben. Es hat nicht gereicht“, sagte Liverpool-Star Jordan Henderson und meinte mit Blick auf Kane: „Wie viele hat er für uns getroffen? Wie viele Elfmeter? Wie viele Tore? Er ist ein Weltklasse-Stürmer. Ohne ihn kann ich mir unser Team nicht vorstellen.“