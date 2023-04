„Für gesamte Stimmungslage“: Eintracht peilt Halbfinale an

Ein Jahr nach dem Europa-League-Sieg von Sevilla ist der Pokal die letzte Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit. Glasner, der zuletzt mit Topclubs wie dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wurde, betonte am Tag vor dem Duell mit Union seinen Optimismus. „Die Sonne ist auch mal wieder rausgekommen nach Dauerregen. Wir fühlen uns bereit“, sagte der 48-Jährige. Tuta wird nach einer Gelbsperre zurück in der Startelf erwartet. Offensivspieler Jesper Lindström fällt weiter aus.