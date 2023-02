In der folgenden Grafik sehen Sie die Anteile der verschiedenen Spielergebnisse an allen ausgewerteten Spielen je nach Liga-Ebene. Ebene 4 ist bei den Männern zum Beispiel die Regionalliga Südwest, Ebene 12 die Kreisliga D. Wenn Sie links oben auf „Männer” klicken, können Sie stattdessen auch „Frauen” wählen und die Anteile in den Frauen-Ligen betrachten.