Fußballerinnen über Menstruation: „War ein Tabuthema“

DFB-Innenverteidigerin Sara Doorsoun nutzt eine App, in die sie monatlich einträgt, wann ihre Menstruation, auch Periode oder Regelblutung genannt, startet und endet. „Die App gibt mir auch eine Info, wann ich meine nächste Periode bekomme; da gibt es dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit“, sagt Doorsoun. Die Defensivspezialistin von Eintracht Frankfurt geht offensiv mit dem Thema um. „Ich merke bei mir persönlich: am ersten Tag (Periode) geht's mir einfach nicht gut. Da würde ich am liebsten in Embryostellung den ganzen Tag zu Hause liegen.“ In ihrem Club gebe es wie beim DFB vor den Trainingseinheiten deshalb eine Abfrage. „Ich habe bisher gar kein Problem damit gehabt, offen sagen zu können: Hey, ich fühle mich heute echt ein bisschen schwächer. Nur damit ihr Bescheid wisst.“