„Gänsehaut“-Abend in Turin: Freiburg hofft auf Sensation

An das denke er aber noch gar nicht, sagte Streich. „Kräfte bündeln“ und „Köpfe freikriegen“ lautet seine Devise vor der Partie gegen Hoffenheim, in der er am Sonntag erneut eine „sehr, sehr konzentrierte und engagierte“ Leistung seiner Mannschaft sehen will. Im normalen Liga-Alltag. Fernab allen Europapokal-Glamours.