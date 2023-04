„Gänsehaut“ im Titel-Thriller: BVB will im Derby vorlegen

Die Meisterschale, eine riesige Party im Stadion und in der Dortmunder Innenstadt - all das ist in dieser so engen Spielzeit vor dem 30. Spieltag einerseits noch sehr weit weg, andererseits in den Köpfen der Spieler aber schon sehr präsent. „Ich bin ganz ehrlich: Wenn ich nur an den Meistertitel denke, bekomme ich Gänsehaut“, sagte Jungstar Youssoufa Moukoko bei Sky. „Ich höre jeden Tag überall nur noch: Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia!“ Der Fangesang ist spätestens seit der Übernahme der Tabellenführung am vergangenen Samstag der große Hit in Dortmund.