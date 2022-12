Galtier vor Messi-Rückkehr: Nicht als Krisenmanager gefragt

Denn so warm wie rund 11.000 Kilometer entfernt in Messis Heimat Rosario war es wahrlich nicht. Die wohligen rund 30 Grad im südamerikanischen Sommer kann der Weltmeister noch ein paar Tage länger genießen. Bis zum 1. Januar hat er frei, am 2. oder 3. wird der 35-Jährige zurück bei PSG erwartet. Heißt auch: Messi wird nicht nur gegen Strasbourg fehlen, sondern auch am kommenden Sonntag, wenn Tabellenführer PSG zum Spieltagskracher beim ersten Verfolger RC Lens antreten muss.